Die Russen haben 108 Angriffe in der Region Saporischschja gestartet und eine Rentnerin getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden wurden 16 Städte und Dörfer der Region Saporischschja von russischen Angreifern beschossen, eine Rentnerin wurde getötet und zwei wurden verletzt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Jurij Malaschko, am Samstag, den 27. Mai, im Telegram mit.

„Die Terroristen nahmen 16 friedliche Städte und Dörfer ins Visier: In Gulyaypol wurden zwei Frauen verwundet, und in Novodanilovka töteten die Rassisten eine 73-jährige Bewohnerin in ihrem eigenen Garten“, schrieb er.

Insgesamt führte der Feind 108 Angriffe durch: 96 Artillerieangriffe auf Gulyaypol, Novodanilovka, Novoandreyevka, Stepnogorsk, Kamenskoye und andere Dörfer, sechs Angriffe von MLRS auf Gulyaypol, Belogory, Temirka, UAV-Angriffe auf Stepovoye, Olgovskoye, Malinovka, Chervony, Raketenangriffe auf die Dörfer Rizdvyanka und Lubitske.

„Derzeit sind 15 neue Zerstörungen von zivilen Objekten zu verzeichnen“, fügte Malaschko hinzu.

Zuvor war bekannt geworden, dass die Russen das linke Ufer des Dnjepr in der Region Saporischschja vermint haben. Die Invasoren errichten auch Sperren gegen Boote und Wasserfahrzeuge in den besetzten Siedlungen.