Russen haben in der Region Charkiw drei Zivilisten getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben in den letzten 24 Stunden 18 bewohnte Gebiete in der Region Charkiw unter Beschuss genommen. Es gibt Opfer und verletzte Zivilisten, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleh Synjehubow am Freitag, den 8. März auf Facebook.

„Von 22:14 bis 23:00 eine Reihe von Beschuss der Stadt Kupjansk. Im Allgemeinen wurden Privathäuser und Autos beschädigt. Aus den Trümmern wurde ein verletzter 36-jähriger Mann gerettet. 64-jährige Frau, 58-jähriger Mann gestorben“, schrieb er.

Synjehubow sagte auch, dass sieben Zivilisten (vier Männer, eine 41-jährige Frau, ein 16-jähriger Junge und ein Mädchen von 3 Jahren und 8 Monaten) durch einen russischen S-300-Raketenangriff auf Tschuhujiw gegen Mitternacht verletzt wurden. Infolge des Beschusses gingen Fensterscheiben eines 9-stöckigen Wohnhauses zu Bruch. Die Fassade eines Einkaufszentrums, einer Bank, eines Geschäfts, eines Hotels und 13 Autos wurden beschädigt.

Am Tag zuvor wurde in Wolchansk ein Volltreffer einer gelenkten Fliegerbombe auf ein Privathaus verzeichnet. Dabei wurde eine 40-jährige Frau getötet und ein 67-jähriger Bewohner erlitt leichte Verletzungen. Sie musste nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Darüber hinaus wurden mindestens 12 Privathäuser beschädigt.

Durch den Beschuss im Dorf Basovo wurden das Lagergebäude eines landwirtschaftlichen Betriebs, das Gebäude eines Clubs, eine Bibliothek und eine Stromleitung teilweise beschädigt. Es gab keine Todesopfer.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die russischen Angreifer am 5. März das Dorf Kurylovka im Bezirk Kupjansk beschossen haben. Dabei wurde eine 67-jährige Frau getötet.

Und am 3. März beschossen russische Truppen das Dorf Petropawlowka im Bezirk Kupjansk im Gebiet Charkiw. Ein Zivilist wurde verwundet.