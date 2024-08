Die Russen haben in der Region Donezk drei Zivilisten getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Acht weitere Zivilisten in der Region Donezk wurden im Laufe des Tages verletzt, vier von ihnen in Mirnyohrad.

In der Region Donezk sind in den vergangenen 24 Stunden drei Zivilisten durch russischen Beschuss getötet worden. Dies teilte die Militärverwaltung der Region Donezk am Samstag, den 3. August mit.

„Am 2. August haben die Russen drei Bewohner des Donbass getötet: zwei in Jekaterinowka und einen in Nowogrodowka“, heißt es in der Erklärung.

Außerdem wurden im Laufe des Tages acht weitere Menschen in der Region verwundet, vier davon in Mirnograd.

Seit dem Beginn des großen Krieges wurden 2119 Einwohner der Region Donezk getötet. 5.550 Bürger wurden verwundet. In diesen Zahlen sind die Opfer in Wolnowacha und Mariupol nicht enthalten.

Zuvor hatten russische Aggressoren die Städte Kurachowo und Mirnohrad im Bezirk Pokrowski in der Region Donezk bombardiert. Mindestens fünf Menschen wurden verletzt, darunter ein Kind.