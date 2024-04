Die Russen haben sich in einem Teil von Ocheretino verschanzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben sich in einem Teil der Siedlung Ocheretino in der Region Donezk verschanzt, sagte der Sprecher der Truppengruppe Khortytsa, Nazar Voloshyn, in einer Fernsehsendung.

„Dem Feind ist es gelungen, durchzubrechen und in einem bestimmten Teil dieser Siedlung (Ocheretino) Fuß zu fassen. Jetzt ist der Teil, in dem sich der Feind befindet, unter unserer Feuerkontrolle. Es werden alle Maßnahmen ergriffen, um den Feind von dort zu vertreiben, schwere Kämpfe gehen weiter. Die Situation wird von Einheiten der Verteidigungskräfte kontrolliert“, sagte Woloschyn.

Ihm zufolge haben die Russen 4 Brigaden ihrer Streitkräfte in der Gegend von Ocheretinoye eingesetzt.

„Von unserer Seite aus werden alle Maßnahmen ergriffen, um die Lage in Richtung Awdijiwka zu stabilisieren und die Kontrolle über Ocheretinoye wiederzuerlangen. Zu diesem Zweck wurden zusätzliche Kräfte und Mittel aus der Reserve eingesetzt“, sagte der Sprecher.

Gleichzeitig berichtete das Analyseprojekt DeepState über die Einnahme des Dorfes Berditschi südlich von Ocheretinoje durch die Angreifer: „Die Katsaps haben Berditschi eingenommen und hängen ihre Fetzen an den westlichen Rand des Dorfes. Die Kämpfe westlich von Berditschi gehen weiter. Die Verteidigungskräfte sind in Nachhutgefechte verwickelt. Es ist unmöglich, die Kollisionslinie in ihrer jetzigen Form zu halten, daher ist der Rückzug vom nördlichen Rand des Dorfes eine Zwangsmaßnahme. Aber das Wichtigste ist die Erhaltung des Personals.