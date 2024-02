Die Russen haben Slowjansk und Kramatorsk beschossen, Menschen unter den Trümmern - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben das Industriegebiet und den Privatsektor in Kramatorsk mit Raketen beschossen, es gibt ein Opfer, es liegen Menschen unter den Trümmern, auch in Slowjansk gibt es einen Einschlag. Darüber sagte am Samstag, den 17. Februar, der Chef der regionalen staatlichen Verwaltung von Donezk, der Leiter der regionalen Militärverwaltung Vadim Filashkin.

„In Kramatorsk haben die Russen das Industriegebiet und den Privatsektor mit Raketen getroffen – wahrscheinlich liegt eine vierköpfige Familie, darunter zwei Teenager, unter den Trümmern eines der Häuser. Zwei Häuser wurden zerstört, 23 weitere wurden beschädigt. In Slowjansk hat eine Granate eine Schule getroffen – eine Person liegt wahrscheinlich unter den Trümmern“, teilte er mit.

Später schrieb der Leiter der regionalen Militärverwaltung, dass die Retter in Kramatorsk die Leiche einer 1977 geborenen Frau unter den Trümmern hervorgeholt haben.

„Wahrscheinlich befinden sich noch zwei weitere Personen unter den Trümmern“, erklärte er.

Behörden, Polizei und Rettungskräfte arbeiten an den Orten der Explosionen.

„Vertreter der Stadtverwaltung werben bei den Anwohnern, um so schnell wie möglich dringende Bedürfnisse zu befriedigen – in erster Linie geht es um Baumaterialien, um die beschädigten Häuser neu zu dachen. Auch die Polizei und Vertreter der Regional- und Bezirksverwaltungen sind vor Ort“, schrieb Filashkin.

Wir erinnern daran, dass die Russen am 16. Februar gegen 12.20 Uhr die Wowtschanskie Hutors im Bezirk Tschuhujiwsky beschossen haben. Ein Wohnhaus wurde beschädigt. Ein 52-jähriger Mann starb, eine weitere Person wurde verletzt.