Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Eine russische Bombe traf ein Internat, in dem 95 zivile Bürger der Russischen Föderation untergebracht waren. Die meisten dieser Menschen sind alt und bettlägerig.

Die russische Armee hat in der Stadt Suja in der Region Kursk ein Kriegsverbrechen begangen – eine gelenkte Fliegerbombe (Korrekturfliegerbombe) wurde absichtlich auf ein Internat mit Zivilisten abgeworfen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Samstag, den 1. Februar mit.

„Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich Dutzende von Anwohnern in dem Gebäude, die sich auf die Evakuierung vorbereiteten. Die russische Seite hatte Informationen, dass sich in dem Internat ausschließlich Zivilisten befanden – Anwohner, darunter Frauen und Kinder. Jetzt wird alles getan, um die Überlebenden zu retten“, heißt es in dem Bericht.

Nach Ansicht des ukrainischen Militärs ist der Angriff auf das Internat in Suja ein weiteres Kriegsverbrechen der russischen Behörden gegen die Zivilbevölkerung.

„Die russische Armee terrorisiert täglich ukrainische Städte mit Raketen- und Drohnenangriffen und zerstört Wohnhäuser, Schulen und Krankenhäuser. Jetzt hat sie begonnen, auch ihre eigenen Zivilisten absichtlich zu töten. Die Terroristen werden definitiv für jedes Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden“, fügte der Generalstab hinzu.

Der Sprecher der Kommandantur der Streitkräfte der Ukraine in Suja, Olexij Dmytrashkovskyj, sagte seinerseits, dass sich 95 russische Zivilisten in dem Waisenhaus befinden. Die meisten dieser Menschen sind alt und bettlägerig.