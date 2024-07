Russen haben vier Bewohner der Region Charkiw mit einer Drohne verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Vier Zivilisten wurden durch den Einschlag der FPV-Drohne in das Geschäft unterschiedlich schwer verletzt.

Russische Aggressoren haben das Dorf Ivashki in der Gemeinde Zolochevska im Bezirk Bogodukhov der Region Charkiw mit einer Drohne angegriffen. Vier Zivilisten wurden verletzt, berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleh Synjehubow am Samstag, den 20. Juli, in Telegram.

Seinen Angaben zufolge haben die Angreifer um 15:40 Uhr das Dorf mit einer FPV-Drohne angegriffen.

Durch den Einschlag in den Laden wurden vier Zivilisten in unterschiedlichem Maße verletzt. Vorläufig: zwei Männer im Alter von 48 und 33 Jahren, zwei Frauen im Alter von 62 und 44 Jahren. Sie werden derzeit in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am frühen Samstag wurde bekannt, dass russische Truppen die Eisenbahn in der Region Charkiw angegriffen haben. Infolge des Beschusses wurden vier Eisenbahner verletzt. Die Gebäude und das rollende Material wurden beschädigt. Auch das Kontaktnetz an der Ausfahrt aus Charkiw wurde beschädigt.