Russische Aggressoren greifen jetzt die Stellungen der ukrainischen Streitkräfte bei Stelmachiwka, Berestowo und Terniw an.

Seit Beginn des Tages hat es 73 militärische Zusammenstöße an der Front gegeben. Die größte Intensität der Kämpfe findet in den Richtungen Pokrowski und Kupjansk statt, teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Montag, den 3. Juni mit.

So hat der Feind in der Richtung Kupjansk seine Aktivitäten erheblich verstärkt und bereits 11 Angriffe auf die Stellungen unserer Verteidiger durchgeführt. In den Gebieten Stelmachowka, Berestowo und Terniw gibt es jetzt drei militärische Gefechte.

In Richtung Sewersk hat der Feind neun Angriffe durchgeführt. Sieben Angriffe werden von ukrainischen Einheiten in den Gebieten von Razdolovka und Ivano-Daryevka abgewehrt. Die Angreifer setzen Flugzeuge ein.

In Richtung Kramatorsk kommt es in den Gebieten Ivanovskoye und Alebastrovo zu vier militärischen Gefechten. Ein Angriff konnte bereits abgewehrt werden.

In Richtung Pokrowsk hält die Aktivität des Feindes in den Gebieten Novoalexandrovka Pervaya und Ptichya an. Wir sprechen von 30 russischen Angriffen in dieser Richtung seit Beginn des Tages.

In Richtung Kurachiw haben ukrainische Soldaten neun feindliche Angriffe verhindert. Die Lage ist unter Kontrolle.

In Richtung Dnjepr bei Krynok haben die Streitkräfte der Ukraine einen weiteren feindlichen Angriff abgewehrt. Die Gesamtzahl der Zusammenstöße stieg auf drei.

In anderen Richtungen hat sich die Lage nicht wesentlich verändert.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 2. Juni 1270 Russen an der Front getötet wurden. Die Gesamtverluste des Angreiferlandes Russland überstiegen 511.000 Menschen.