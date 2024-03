Russen stürmten ein Einkaufszentrum in Nikopol

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Truppen haben am 6. März ein Einkaufszentrum in Nikopol in der Region Dnipropetrowsk gestürmt. Dies wurde von der Militärverwaltung des Bezirks Nikopol gemeldet, berichtet Suspilne.

Ob es durch den Beschuss auch zivile Opfer gibt, ist noch nicht bekannt. Das Löschen des Feuers geht weiter.

Wie sie in den sozialen Netzwerken schreiben, haben die Russen das Epizentrum getroffen.

Wir werden daran erinnern, dass die russischen Truppen den Bezirk Nikopol beschossen haben, es gibt Verwundete und Zerstörung.