Russen töteten vier Zivilisten in Donetschyna

Russische Aggressoren haben einen weiteren Beschuss der Region Donezk durchgeführt. Vier Menschen wurden getötet und zwei weitere verwundet, sagte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Vadim Filashkin, am Mittwoch, den 14. Februar, in Telegram.

„Vier weitere Menschen starben heute durch russischen Beschuss in der Region Donezk. In Awdijiwka waren die Opfer zwei ältere Frauen, in Bogatyr der Gemeinde Velykonovoselkivska – zwei Männer“, schrieb er.

Darüber hinaus wurden in Bogatyr zwei Menschen verletzt. In dem Dorf wurden sieben Privathäuser, eine Apotheke und ein Geschäft beschädigt.

„Der Feind schlägt absichtlich auf die friedlichen Bewohner der Region ein. Jeder, der sich noch in Donetschyna aufhält, setzt sich einer tödlichen Gefahr aus“, betonte der Chef der regionalen Militärverwaltung.

Kurz zuvor hatte Filaschkin gesagt, dass nur noch etwas mehr als 900 Menschen in Awdijiwka leben. Die einzige Evakuierungsroute wird von den Russen beschossen. Jeden Tag verlassen 3-4 Zivilisten die Stadt.