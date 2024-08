Russen verwundeten Retter in Stepnogorsk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Durch den Angriff der Angreifer wurden Privathäuser in fünf Straßen beschädigt, gefolgt von einem Brand.

Russische Angreifer haben das Dorf Stepnogorsk in der Region Saporischschja mit Artillerie angegriffen. Drei Mitarbeiter des Staatlichen Dienstes für Notsituationen wurden verwundet, sagte Ivan Fedorow, Vorsitzender der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja, am Samstag, den 24. Juni in Telegram.

„Die Angreifer haben mit Artillerie zugeschlagen. Infolge des Beschusses wurden drei Rettungskräfte verletzt“, heißt es in dem Bericht.

Darüber hinaus wurden durch den Angriff der Russen Privathäuser in fünf Straßen beschädigt, gefolgt von einem Brand.

„Das Feuer ist unterdrückt Einheit des staatlichen Rettungsdienstes“, fügte der Leiter der Region.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen im Laufe des Tages am 23. August das Gebiet Saporischschja mehr als 300 Mal beschossen haben. Insbesondere setzte der Feind mehr als 130 verschiedene Drohnen ein.