Der russische Angriff auf Charkiw hat zu Zerstörungen geführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am späten Abend des 16. Juni war in Charkiw eine Explosion zu hören. Der Bürgermeister sagt, es sei ein KAB-Schlag gewesen.

Quelle: Bürgermeister von Charkiw Igor Terechow, Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw Oleh Synjehubow Direkte Rede: „Eine Explosion wurde in Charkiw gehört.

