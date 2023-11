Die russische Armee hat Beryslaw von einer Drohne aus angegriffen, zwei Zivilisten wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Heute, am 5. November, hat die russische Armee Beryslaw in der Region Cherson mit einer Drohne angegriffen. Dies teilte der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Cherson mit.

„Gegen 15:00 Uhr warfen die Angreifer einen Sprengkörper in der Nähe des Lebensmittelgeschäftes ab. Zwei Menschen wurden verletzt. Bei dem 61-jährigen Mann wurden Wunden am Arm diagnostiziert, bei dem 53-Jährigen Verletzungen an den unteren Extremitäten. Jetzt sind die Opfer im Krankenhaus, wo Ärzte sie versorgen“, heißt es in dem Bericht.