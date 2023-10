Die russische Armee hat einen Raketenangriff auf eine Siedlung in der Region Charkiw durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 5. Oktober haben russische Truppen einen Raketenangriff auf die Siedlung Pechenyehi im Bezirk Tschuhujiw durchgeführt und Horokhovatka im Bezirk Isjum der Region Charkiw beschossen. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleh Synjehubow mit.

Nach vorläufigen Angaben hat der Feind die Pechenegs mit einer Rakete S-300 getroffen. Ein Treffer wurde auf dem Gebiet eines Feriendorfes verzeichnet. Zwei Häuser wurden beschädigt und Brände brachen aus.

Infolge des Angriffs auf Gorochowatka kam es zu einem Waldbrand auf einer Fläche von 500 Quadratmetern.

Der Leiter der Region fügte hinzu, dass in den vergangenen 24 Stunden die Siedlungen der Bezirke Charkiw, Tschuhujiw, Kupjansk und Isjum von den Russen angegriffen wurden.

In der Stadt Wowtschansk wurde ein Haus beschädigt und ein Feuer brach aus, in der Siedlung Kazachya Lopan wurden zwei Privathäuser, Nebengebäude und ein Auto beschädigt. Durch den Beschuss in der Nähe des Dorfes Glubokoye verbrannte Gras auf dem Feld.

„Verluste unter der Zivilbevölkerung während des Tages wurden nicht verzeichnet“, betonte Synjehubow.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nacht auf den 4. Oktober eine Fliegerbombe auf die Siedlung Borowaja Isjum Bezirk abgeworfen haben. Infolge des Angriffs wurden ein Wohnhaus, ein Kindergarten und ein Gebäude des Arbeitsamtes beschädigt, eine Frau wurde verletzt.