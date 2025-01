Russische Drohne trifft einen Mann in Kupjansk: er wurde in einem ernsten Zustand ins Krankenhaus eingeliefert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 15. Januar gegen 11:00 Uhr wurde in der Region Charkiw, in der Stadt Kupjansk, ein Mann von einer FPV-Drohne der Angreifer getroffen und in ernstem Zustand ins Krankenhaus gebracht.

Quelle: Regionale Staatsanwaltschaft Charkiw, Regionale Militärverwaltung Charkiw

Einzelheiten: .* Voruntersuchungen zu Kriegsverbrechen wurden eingeleitet.

Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung handelte es sich bei dem Opfer um einen 50-jährigen Mann aus der Gegend.

Er wurde mit einer traumatischen Beinamputation und einer offenen Fraktur ins Krankenhaus gebracht.