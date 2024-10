Die Russische Föderation hat einen Raketenangriff auf Pawlohrad durchgeführt, bei dem es zu einem Brand in dem Unternehmen kam

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Unternehmen wurde beschädigt. Es brach ein Feuer aus, das die Rettungskräfte lokalisieren konnten. Es gab keine Todesopfer oder Verletzten.

Russische Truppen haben in der Nacht zum 7. Oktober die Stadt Pawlohrad in der Region Dnipropetrowsk mit einer Rakete beschossen, in dem Unternehmen ist ein Feuer ausgebrochen. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Sergey Lyssak.

„Das Unternehmen wurde beschädigt. Es gab ein Feuer, das die Rettungskräfte lokalisiert haben“, sagte er.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung gab es weder Tote noch Verletzte.

Darüber hinaus haben die Russen Nikopol mit schwerer Artillerie beschossen.

Wir erinnern daran, dass die Russen am Abend des Sonntags, den 6. Oktober, Kiew mit Angriffsdrohnen angriffen und auf Charkiw gelenkte Bomben abwarfen. In beiden Städten waren Explosionen zu hören.

Und am Abend des 5. Oktober schlugen russische Truppen mit mehreren Raketenwerfern auf den Bezirk Sinelnikowski der Region Dnipropetrowsk ein. Dabei wurden zwei Menschen verwundet und es gab Zerstörungen.