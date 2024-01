Russische Föderation griff Region Cherson mit Drohnen an: sieben Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Infolge des russischen Drohnenangriffs auf das Dorf Vysokoye in der Region Cherson wurden sieben Menschen verletzt, darunter ein Kind. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin, am Freitag, den 5. Januar, in Telegram.

„Heute Nacht hat die russische Armee drei Drohnen vom Typ Shahed auf die Gemeinde High Tyagin abgeschossen. Die Schläge trafen ein Verwaltungsgebäude und eine Modulstadt. Ein 50-jähriger Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Bei ihm wurden Wunden an Bauch und Leber diagnostiziert“, schrieb er.

Ein weiterer Einwohner, 43 Jahre alt, erlitt Wunden an Rücken und Schulter. Das Opfer wurde noch vor Ort behandelt. Fünf Personen, darunter ein 14-jähriger Teenager, erlitten Prellungen und akute Stressreaktionen.

Prokudin betonte, dass die Menschen durch einen Schutzraum gerettet wurden, in den sie sich vor dem feindlichen Beschuss begeben konnten.

Wir möchten daran erinnern, dass am 4. Januar die Region Novoberislav Cherson von russischen Mörsern und Kamikaze-Drohnen beschossen wurde. Ein 42-jähriger Mann wurde verwundet. Eine 52-jährige Frau wurde in dem Dorf Novotyatyanka in der Gemeinde Darievka in der Region Cherson verletzt.