Die Russische Föderation hat in der Region Donezk zwei Zivilisten getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden wurden in der Region Donezk durch feindlichen Beschuss zwei Menschen getötet und fünf weitere verwundet. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Pawlo Kyrylenko, am 18. Mai mit.

Er wies darauf hin, dass die Russen über Nacht einen Raketenangriff auf Kostyantynivka durchgeführt haben. Bei dem Angriff wurde eine Person getötet und eine verletzt, zwei mehrstöckige Gebäude, zwei Privathäuser, zwei Verwaltungsgebäude und ein Geschäft wurden beschädigt.

Darüber hinaus schlug der Feind am Vortag von Smerches aus auf die Gemeinde Udachne ein – zwei Häuser wurden beschädigt.

In Richtung Wolnowacha wurden Wuhledar, Nowoukrainka und Pretschistowka beschossen.

In Richtung Donezk wurde eine Justizvollzugsanstalt in Ostrom beschädigt, zwei Häuser in Kurachowka und eines in Hornjaka wurden beschädigt. In Krasnogorovka schlugen Granaten in vier Straßen ein. Das Gebiet von Awdijiwka und die Umgebung der Ochereta-Gemeinde wurden ebenfalls beschossen.

In Richtung Horlivka wurden vier Häuser in Chasovyi Yar beschädigt. In Richtung Lyssytschansk wurde Beschuss in den Vororten Swaniwka, Torske, Zarechnoje und Lyman registriert.

Außerdem wurde in Tatjaniwka die Leiche eines während der Besetzung getöteten Kindes exhumiert.

In Saporischschja wurde eine Frau durch Beschuss getötet.