​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die stadtähnliche Siedlung New York in der Region Donezk wurde am Morgen des 31. Juli von den Russen angegriffen. Die Angreifer beschossen die Gemeinde innerhalb von zehn Minuten viermal und warfen Luftbomben auf die Siedlung ab. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Pawlo Kirilenko, im Telegram.

„Pgt New York hat heute Morgen innerhalb von zehn Minuten – von 08:35 bis 08:45 – vier Luftangriffe erlitten – die Russen warfen FAB 500 Luftbomben auf die Siedlung ab“, schrieb er.

Ein Internat und 46 Häuser in fünf Straßen – Kooperativnaya, Zheleznaya, Zavodskaya, Guzhva und Beregovaya – wurden zerstört. Dank der Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung das Haus verließ, blieb der Angriff ohne Opfer.

„Es ist gut, dass die Menschen verstehen: Wenn wir sagen ‚Evakuierung rettet Leben‘ – dann sind das nicht nur Worte, sondern eine Anleitung zum Handeln“, so Kirilenko.

