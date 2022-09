Schmyhal stellte in den USA einen Plan zur Entmilitarisierung des Kernkraftwerks Saporischschja vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal präsentierte am Freitag, den 23. September, in New York einen Plan zur Entmilitarisierung des von Invasoren beschlagnahmten Kernkraftwerks Saporischschja.

Er wies darauf hin, dass dies eine strategische Herausforderung nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa sei.

„Durch seine Aktionen im Kernkraftwerk Saporischschja hat Russland ganz Europa an den Rand einer nuklearen Katastrophe gebracht. Die Sicherheit unserer kerntechnischen Anlagen ist eine der wichtigsten Herausforderungen für alle Menschen auf der Welt. Bei den Vereinten Nationen haben wir diese Frage mit dem französischen Präsidenten, den Ministerpräsidentn Japans und Neuseelands, den Außenministern Großbritanniens, Deutschlands und Indiens, der EU-Führung und dem Leiter der IAEO, Herrn Grossi, erörtert. Jeder versteht, wie wichtig die Entmilitarisierung des ZNPP und der sichere Betrieb der Anlage sind. Als einer der Schritte in diese Richtung plant die IAEO, ihre Mission in der Anlage zu verstärken“, sagte der Ministerpräsident.

Ihm zufolge arbeitet die Ukraine daran, internationale Missionen der UN und der EU zum KKW Saporischschja zu organisieren.

„Russland führt fast täglich Provokationen und Beschuss des KKW ZNPP durch. Sie wollen dieses größte Kernkraftwerk Europas vom ukrainischen Stromnetz abtrennen und die Anlage weiterhin als Militärstützpunkt nutzen. Deshalb ist es so wichtig, dass die russischen Truppen nicht nur aus dem KKW Saporischschja, sondern auch aus Enerhodar abgezogen werden. Es sollte eine 30-Kilometer-Sicherheitszone eingerichtet werden“, betonte Schmyhal.