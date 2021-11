Der russische Gastransit durch Polen wurde wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Gastransport nach Deutschland über die Jamal-Europa-Pipeline wurde nach Angaben des Gastransportunternehmens GASCADE am Donnerstag, den 4. November, wieder aufgenommen.

Die Transportmenge erreichte in der ersten Stunde nach Wiederaufnahme des Betriebs 186.600 Kubikmeter.

Die Förderung von Erdgas nach Deutschland wurde am 30. Oktober eingestellt. Außerdem kehrte die Pipeline ihren Fluss in kleinen Mengen in die entgegengesetzte Richtung um.

Ebenfalls seit November hat Gasprom den Gastransit durch die Ukraine um fast ein Drittel reduziert und weigert sich, zusätzliche Kapazitäten für den Beginn des nächsten Jahres zu buchen…