Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Invasoren haben in den vierzehn Tagen des Juli 280 Kinder aus dem Bezirk Anthrazit der vorübergehend besetzten Region Luhansk auf russisches Gebiet gebracht. Die Kinder wurden in die russische Republik Kalmykien gebracht. Darüber berichtet am Donnerstag, den 13. Juli, das Zentrum des nationalen Widerstandes.

„Im Laufe des Monats Juli haben die Russen etwa 280 Kinder aus dem Bezirk Anthrazit in das ‚Kosakenkadettenkorps‘ in der Republik Kalmückien, Russische Föderation, gebracht“, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben des Widerstands planen die Invasoren, bis zum Ende des Sommers etwa 500 ukrainische Kinder aus den vorübergehend besetzten Gebieten zu entführen.

„Die Russen entführen nicht nur Kinder aus dem TOT, sondern züchtigen sie auch mit aggressiver Propaganda, um sie zu zukünftigen Janitscharen zu machen“, so das Zentrum für nationalen Widerstand.