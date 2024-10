Das russische Militär steht drei Kilometer von Kupjansk entfernt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Invasoren beschießen die Stadt ständig, unter anderem mit gelenkten Bomben mit einer Kapazität von eineinhalb Tonnen.

Russische Truppen sind 2,5 bis 3 Kilometer von Kupjansk in der Region Charkiw entfernt, die Stadt wird durch Fliegerbomben zerstört. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Andrij Besedin, in der Sendung des TV-Marathon am Dienstag, den 29. Oktober.

„Der Feind befindet sich tatsächlich in einer Entfernung von 2,5-3 Kilometern von Kupjansk. Ständiger Beschuss, ständige Zerstörung von kritischer ziviler Infrastruktur. Selbst wenn wir über das rechte Ufer sprechen, schlägt der Feind ständig zu, einschließlich gelenkter Luftbomben mit einer Kapazität von eineinhalb Tonnen. Das ist eine wahnsinnige zerstörerische Kraft“, sagte er.

Laut Besedin arbeiten einige Einrichtungen am rechten Ufer noch und die Bewohner werden versorgt, aber es ist unmöglich vorherzusagen, wie die Situation in einer Woche aussehen wird. Wegen des Anschlags gibt es jetzt Probleme mit der Wasserversorgung.

Die zwangsweise Evakuierung der Bevölkerung dauert an. Am rechten Ufer des Flusses Oskol in Kupjansk leben mehr als 2.500 Menschen. Auf dem linken Ufer leben noch mehr als 1400 Menschen.