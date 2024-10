Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ildar Dadin ist der erste Russe, der aufgrund des Artikels über die wiederholte Verletzung der Regeln für die Durchführung von Kundgebungen verurteilt wurde. Der Artikel wurde 2014 in das russische Strafgesetzbuch aufgenommen; russische Journalisten nannten ihn in der Folge den „Dadin-Artikel“.

Bei der Verteidigung der Ukraine an der Frontlinie ist der russische Oppositionsaktivist Ildar Dadin gestorben. Er starb bei einem Gefecht in Charkiwschtschina. Dies berichtete die ehemalige Echo von Moskau-Journalistin Ksenia Larina am Vortag, dem 5. Oktober.

„Soeben wurde gemeldet, dass Ildar Dadin gestorben ist. In einer Schlacht in Charkiwschtschina“, schrieb Larina.

Sie sagte auch, sie habe von einem anderen Militäroffizier, dem ehemaligen Vizepräsidenten der Gasprombank, Igor Volobuev, von Dadins Tod erfahren.

Ildar Dadin ist der erste Russe, der aufgrund eines Artikels über wiederholte Verstöße gegen die Regeln für das Abhalten von Kundgebungen verurteilt wurde. Der Artikel erschien 2014 im russischen Strafgesetzbuch, russische Journalisten nennen ihn den „Dadin-Artikel“.

Im Dezember 2015 wurde er zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Im November 2016 berichtete Dadin über Folter in dem Gefängnis, in dem er untergebracht war. Die Informationen wurden von anderen Gefangenen und ihren Angehörigen bestätigt, aber der Föderale Dienst für den Strafvollzug der Russischen Föderation und das Untersuchungskomitee haben bei ihren Inspektionen keine Verstöße festgestellt. Im Februar 2017 wurde Dadins Strafe aufgehoben.

Anfang 2023 kam Ildar Dadin in die Ukraine und schloss sich den Reihen des „Sibirischen Bataillons“ an und erhielt den Pseudo „Gandhi“.

Erinnern Sie sich daran, dass russische Rebellen ihre Fahne im Dorf Kozinka in der Region Belgorod der Russischen Föderation gehisst haben.