Russische Raketenangriffe werden fortgesetzt - Humenjuk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland wird seine Raketenangriffe auf das Gebiet der Ukraine fortsetzen. Die Hauptziele des Kremls sind Einrichtungen, in denen Getreide verarbeitet oder gelagert wird. Auch Transportunternehmen sind von Angriffen bedroht. Dies erklärte am Freitag, den 21. Juli, die Pressesprecherin des OK Süd, Natalja Humenjuk, in einer Fernsehsendung.

Sie wies darauf hin, dass die Angreifer in der vergangenen Nacht neue Angriffe „ausprobierten“.

„Der Feind ist in die Phase des „verrückten Terrorismus“ eingetreten, – erklärte die Sprecherin. – Deshalb müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass sich die Angriffe wiederholen werden.

Gleichzeitig wies Humenjuk darauf hin, dass Russland die Richtung Otschakiwo beschossen hat.

„Denn durch die Dnjepr-Bug-Mündung war geplant, die Häfen von Mykolajiw im Rahmen der Getreideinitiative anzulocken“, erklärte sie.

Nach dem Ausstieg des Kremls aus dem „Getreideabkommen“ treibt Russland den Plan voran, Getreide nach Afrika zu liefern und die Ukraine vom Weltmarkt zu verdrängen.