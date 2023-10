Russische Truppen beschossen Sumshchyna, eine Frau wurde verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 1. Oktober, hat die russische Armee die Stadt Druschba im Bezirk Schostka von Sumshchyna beschossen, dabei wurde eine Frau verwundet. Dies wurde in der OK Nord berichtet.

Es wird berichtet, dass nach dem Beschuss mehrere Gebäude Feuer gefangen haben.

„Vorläufig wurde eine einheimische Frau verwundet. Sie befindet sich derzeit im Krankenhaus“, heißt es in der Meldung.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen in der Nacht in der Region Cherson 10 Fliegerbomben abgeworfen und auch Uman getroffen haben.