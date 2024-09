Russische Truppen griffen Kiew mit Drohnen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht des 7. September griff die russische Armee Kiew mit Angriffsdrohnen an. In mindestens zwei Bezirken der Stadt wurden Wrackteile von abgeschossenen Drohnen gefunden.

Dies teilte die Militärverwaltung der Stadt Kiew (Kyjw City Military Administration) mit.

Nach Angaben der Verwaltung fielen die Wrackteile in den Bezirk Pechersk der Hauptstadt. Vorläufig im Hof eines Wohngebäudes. Die Informationen werden derzeit geklärt, sagte die Militärverwaltung der Stadt Kiew.

Die Wrackteile der abgeschossenen Drohnen wurden auch im Bezirk Dnipro der Stadt gefunden. Vorläufig auf dem Gelände eines Kindergartens. Später wurde jedoch bekannt, dass diese Information nicht bestätigt wurde.

Die Militärverwaltung der Stadt Kiew kündigte einen massiven Drohnenangriff auf Kiew an. Sie fügte hinzu, dass alle Drohnen, die die Hauptstadt bedrohten, zerstört worden seien. Infolge des Drohnenangriffs gingen im Bezirk Pechersk an vier verschiedenen Adressen Trümmer nieder. Es gab keine Todesopfer.