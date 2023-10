Russische Truppen haben Belozerka in der Region Cherson beschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russische Armee hat Belozerkou in der Region Cherson beschossen, es gibt Verwundete. Dies teilte die regionale Militärverwaltung am 12. Oktober mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Angriff in der Nacht erfolgte.

„Verletzte gab es bei Menschen, die sich in ihren Häusern aufhielten. Es handelt sich um einen 1974 geborenen Mann und eine 1977 geborene Frau. Sie wurden an Ort und Stelle behandelt. Ein Krankenhausaufenthalt war nicht erforderlich. Ein anderer Mann – eine akute Stressreaktion“, heißt es in der regionalen Militärverwaltung.

Ebenfalls unter Beschuss geriet das Gebäude eines Kindergartens.

Wir werden daran erinnern, dass die Armee der Russischen Föderation in der Nacht des 12. Oktober Drohnenangriffe auf Charkiw und Dörfer des Bezirks Charkiw durchgeführt hat.