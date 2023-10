Die russischen Verluste bei Awdijiwka sind die höchsten für das gesamte Jahr 2023 - Britischer Geheimdienst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Verluste der russischen Truppen in der Nähe von Awdijiwka in der Region Donezk werden wahrscheinlich die größten für das gesamte Jahr 2023 sein. Dies meldet das britische Verteidigungsministerium am 28. Oktober unter Berufung auf Geheimdienstdaten.

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Gegend von Awdijiwka seit einer Woche schwere Kämpfe ausgetragen werden. Die russische Armee hat Mitte Oktober eine Offensive in diese Richtung gestartet.

Nach Angaben des britischen Geheimdienstes haben die Angreifer etwa acht Brigaden nach Awdijiwka geschickt. Sie haben Verluste erlitten, die wahrscheinlich die größten unter den russischen Truppen in diesem Jahr sind.

Gleichzeitig kritisieren russische sogenannte „Kriegsberichterstatter“ die Taktik des Militärs. Der britische Geheimdienst glaubt, dass der Charakter der russischen Invasion derselbe ist wie zu Beginn des Krieges.

„Die politischen Führer fordern die Eroberung von mehr Territorium, aber das Militär ist nicht in der Lage, effektive Offensivaktionen auf operativer Ebene durchzuführen“, heißt es in dem Bericht.

Erinnern Sie sich, dass der Verteidigungsminister Rustem Umjerow während eines Gesprächs mit dem Chef des Pentagon Lloyd Austin sagte, dass die Verluste der russischen Truppen in der Nähe von Awdijiwka bis jetzt etwa 4.000 Soldaten betragen.

Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte geben die russischen Truppen ihre Versuche, Awdijiwka abzuriegeln, nicht auf, aber die ukrainischen Soldaten halten ihre Verteidigung aufrecht und fügen dem Feind erhebliche Verluste zu.