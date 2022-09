Russischer Agent in Mykolajiw festgenommen: Er filmte Stellungen der Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat einen russischen Agenten festgenommen, der die Stellungen der ukrainischen Streitkräfte im Süden des Landes mit einem versteckten Videorekorder gefilmt hat.

Quelle: Sicherheitsdienst der Ukraine, regionale Staatsanwaltschaft Mykolajiw Wörtlich Sicherheitsdienst der Ukraine: „Bei einer Spezialoperation in Mykolajiw wurde ein Agent der Hauptverwaltung des Generalstabs der russischen Streitkräfte (besser bekannt als Hauptverwaltung des russischen Geheimdienstes) festgenommen. Der Täter sammelte nachrichtendienstliche Informationen über den Einsatz und die Bewegung von Einheiten der ukrainischen Streitkräfte in den Frontgebieten, vor allem über militärische Ausrüstung, die von westlichen Partnern an die Ukraine geliefert wurde.“

Details: Der Verräter war ein Einwohner von Mykolajiw, der sich wiederholt kremlfreundlich geäußert hat. Um Koordinaten zu sammeln, fuhr der Mann in verschiedene Bezirke und Siedlungen der Region Mykolajiw und inspizierte das Gebiet visuell.

Darüber hinaus zeichnete der Täter mit einer versteckten Videokamera, die in der Kabine seines Autos angebracht war, die Bewegung und den Einsatz von Militäreinheiten der ukrainischen Streitkräfte, ausländisches militärisches Gerät, den Aufenthaltsort ausländischer Ausbilder und deren Verlegung auf.

Die gesammelten Daten wurden über geschlossene Kommunikationskanäle an seinen Kurator übermittelt.

Der ukrainische Sicherheitsdienst stellt fest, dass die Eindringlinge planten, die Informationen für Raketen- und Artillerieangriffe auf ukrainische Truppen zu nutzen.

Bei den Durchsuchungen wurden bei dem Verdächtigen mobile Endgeräte, Computerausrüstung und Mittel für verdeckte Videoaufnahmen mit Speicherkarten beschlagnahmt, die Beweise für seine kriminellen Aktivitäten enthielten und zum Netz des russischen Militärgeheimdienstes gehörten.

Der Mann wurde zu einer Zwangsmaßnahme in Form von Haft verurteilt.