Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Militärgeheimdienst hat in der Nacht des 26. November einen massiven Drohnenangriff auf russische Regionen vorbereitet, als Reaktion auf einen beispiellosen Shahedov-Angriff auf Kiew am Vortag, berichtete die ukrainische Prawda unter Berufung auf eine Geheimdienstquelle.

Die ukrainische Prawda-Quelle sagte, dass der Angriff um 3:30 Uhr begann und um 9:20 Uhr endete. Etwa 35 Drohnen wurden auf Einrichtungen in Moskau und der Region sowie in Tula und Smolensk abgefeuert.

Der Gesprächspartner stellt fest, dass es sich bei all diesen Einrichtungen um militärische Einrichtungen handelt oder um solche, die mit militärischer Produktion zu tun haben.

„Die Aktionen sind rein symmetrisch und ein Zeichen dafür, dass die Russische Föderation über die Konsequenzen nachdenken sollte. Der Krieg sollte mit dem Militär in den Bereichen der Kampfhandlungen geführt werden. Angriffe auf Zivilisten und außerhalb der Kampfzone werden nicht unbeantwortet bleiben“, zitiert die Publikation ihren Gesprächspartner.

Erinnern Sie sich, in den russischen sozialen Netzwerken schreiben, dass am Sonntagabend und am Morgen russische Regionen neue Drohnen angegriffen haben. Sie ähneln den iranischen „Shaheds“, die die Russen in Geran-2 umbenannt haben.

Anfang November wurde bekannt, dass die Ukraine mit der Massenproduktion eines Analogons der „Shaheds“ begonnen hat. Gleichzeitig wurde behauptet, die heimischen Drohnen hätten bessere Eigenschaften als die iranischen Shahed 131/136.