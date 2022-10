Ein russisches Flugzeug wurde in der Region Cherson abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär hat am Montag, den 10. Oktober, ein russisches Su-25-Kampfflugzeug in der Region Cherson „am Boden gehalten“. Dies teilte das ukrainische Verteidigungsministerium mit.

„Am 10. Oktober gegen 14.30 Uhr schoss eine Einheit der Flugabwehrraketenbrigade Cherson des Luftkommandos Süd ein russisches Kampfflugzeug vom Typ Su-25 in der Region Cherson ab“, hieß es in dem Bericht.

Auch heute stürzte ein weiteres Militärflugzeug in der russischen Region Rostow ab. Die SU-25 sollte einen Kampfflug absolvieren, stürzte aber in einem Feld ab. Dies ist übrigens der zweite Abschuss eines russischen Militärflugzeugs in der Region Rostow innerhalb der letzten zwei Tage. Am Vortag wurde berichtet, dass ein Su-24M-Bomber in der Nähe des Dorfes Sibirki in der Region Rostow abgestürzt ist…