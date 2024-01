Russisches Militär tötet einen Einwohner von Makijiwka, Region Luhansk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein 43-jähriger Mann wurde durch den Beschuss von Makijiwka, Region Luhansk, getötet. Darüber berichtete heute, am 23. Januar, der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Luhansk, Artem Lyssohor.

„Vor mehr als einer Woche hat der Feind seine Offensivaktionen in der Nähe von Makijiwka intensiviert und die Stellungen unseres Militärs dort gestürmt. In den letzten 24 Stunden haben die Kämpfe in dem Gebiet seit dem Morgen nicht aufgehört. Wohnhäuser wurden von den Russen unter Artilleriebeschuss genommen – ein 43-jähriger Anwohner kam dabei ums Leben. Es ist extrem gefährlich, sich dort aufzuhalten“, schrieb Lyssohor.

Karmazinovka, Nevskoye und Dibrova wurden ebenfalls von feindlichem Beschuss getroffen. Der Schlag aus dem Himmel traf auch Nowojegorowka in Richtung Kupjansk.

Nach Angaben von Lyssohor sind die Bewohner der Dörfer an der Front nicht bereit, zu evakuieren und „halten an den Resten ihres Eigentums fest“.

Wir erinnern daran, dass das russische Militär am Morgen des 23. Januar einen kombinierten Angriff auf Kiew gestartet hat. Zuerst wurden Marschflugkörper Ch-101 und Kh-555 auf die Hauptstadt abgeschossen. Und dann, wahrscheinlich, war es Ballistik, Iskanders.