Russland hat 12 Lenkbomben auf die Region Cherson abgefeuert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben heute 12 gelenkte Luftbomben auf Siedlungen am rechten Ufer der Region Cherson abgeworfen, so der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin.

„Die Russen setzen ihre Angriffe auf die Region Cherson fort. Seit Beginn des heutigen Tages wurden 12 gelenkte Luftbomben auf die Siedlungen des rechten Ufers abgeworfen“, schrieb er.

Der Chef der Region stellte fest, dass es Treffer im Bezirk Cherson und in drei Dörfern des Bezirks Beryslaw gab. Außerdem wurde Cherson beschossen, in der Stadt wurden Treffer in Häusern, Gebäuden von Transport- und Lebensmittelunternehmen verzeichnet, fügte Prokudin hinzu.

Wir werden daran erinnern, dass am 19. Oktober russische Truppen die Region Cherson aus der Luft angegriffen haben. Die Angreifer warfen zehn Fliegerbomben auf Beryslaw ab, wodurch zwei Frauen verletzt wurden.