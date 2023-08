Russland hat 274 Kulturstätten in der Ukraine zerstört und beschädigt - UNESCO

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die UNESCO hat bestätigt, dass 274 Kulturstätten in der Ukraine als Folge der russischen Invasion zerstört oder beschädigt wurden.

„Bis zum 26. Juli 2023 hat die UNESCO bestätigt, dass seit dem 24. Februar 2022 274 Stätten beschädigt wurden – 117 religiöse Stätten, 27 Museen, 98 Gebäude von historischem und/oder künstlerischem Wert, 19 Denkmäler, 12 Bibliotheken und ein Archiv“, so die UNESCO in einer Erklärung.

Berichten zufolge wird derzeit eine vorläufige Bewertung der Schäden an Kulturgütern vorgenommen, indem Berichte über Vorfälle aus verschiedenen zuverlässigen Quellen abgeglichen werden.

„Die UNESCO entwickelt außerdem mit ihren Partnerorganisationen einen Mechanismus für eine unabhängige, koordinierte Datenauswertung in der Ukraine, einschließlich der Analyse von Satellitenbildern gemäß den Bestimmungen der Haager Konvention von 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten“, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben der UNESCO wurden die meisten Schäden an Kulturstätten in den Regionen Donezk (78 Stätten), Charkiw (55 Stätten), Kiew (38 Stätten), Luhansk (33 Stätten) und Tschernihiw (17) verzeichnet. Weitere Schäden sind in Saporischschja und Sumy (je 12 Objekte), Odessa und Mykolajiw (je 8), Cherson (6), Schytomyr (3), Winnyzja (2) sowie in den Oblasten Dnipropetrowsk und Lwiw (je 1) zu verzeichnen.