Russland hat diese Woche mehr als 800 UABs auf die Ukraine abgeschossen - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine braucht Kräfte und Mittel, um russische Kampfflugzeuge zu zerstören, hat der Präsident betont.

Allein in dieser Woche hat Russland mehr als 800 gelenkte Fliegerbomben gegen die Ukraine eingesetzt. Dies teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag, den 30. Juni in Telegram mit.

„Allein in dieser Woche hat Russland mehr als 800 gelenkte Luftbomben gegen die Ukraine eingesetzt. Gegen unsere Städte und Gemeinden, gegen unser Volk, gegen alles, was die Normalität des Lebens gewährleistet“, schrieb der Staatschef.

Selenskyj wies darauf hin, dass die Ukraine die notwendigen Kräfte und Mittel braucht, um die Träger dieser Bomben zu zerstören, einschließlich der russischen Kampfflugzeuge, wo sie sich befinden.

„Dieser Schritt ist notwendig. Klare Entscheidungen, die helfen werden, unser Volk zu schützen. Die Aufgabe von Langstreckenangriffen und moderner Luftabwehr ist die Grundlage, um den täglichen Terror Russlands zu stoppen. Vielen Dank an alle verständnisvollen Partner“, betonte der Präsident.

Wir möchten daran erinnern, dass die Russen am 27. Juni einen Luftangriff auf den Kiewer Stadtteil Charkiw durchgeführt haben. Fünf Menschen wurden durch den Beschuss verletzt. Die Angreifer griffen Charkiw zum ersten Mal mit FAB-500 mit Planungs- und Korrekturmodul an.