Russland hat eine Reihe von Erklärungen zur Eskalation in der Ukraine abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland sagt, dass sich die Situation im Donbass in den letzten 24 Stunden verschlechtert hat und beschuldigt das ukrainische Militär provokativer Aktionen, berichtete TASS am Donnerstag, den 17. Februar.

„Wir haben in den letzten 24 Stunden Berichte gehört, wonach Russland an der Grenze eine große Schlagkraft unterhält, aber wir sprechen hier von unserem eigenen Territorium. Aber niemand, kein einziger westlicher Vertreter, spricht über die enorme Schlagkraft der ukrainischen Streitkräfte an der Kontaktlinie. In Verbindung mit den provokativen Handlungen, die sich in den letzten 24 Stunden oder Tagen noch verschärft haben, ist dies eine sehr, sehr gefährliche Situation“, sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow

Ihm zufolge kann sich die Situation an den Grenzen Russlands jeden Moment zuspitzen.

„Jeder Moment birgt die Gefahr, dass sich der Bereich der Informationsangriffe zu einem neuen Kriegsausbruch in unmittelbarer Nähe unserer Grenzen ausweitet“, sagte Peskow.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte seinerseits, er wisse nicht, ob die Eskalation um die Ukraine am 20. Februar enden werde.

„Der 20. Februar ist für mich keine Frage. der 20. Februar markiert das Ende unserer Übungen, wie angekündigt. Ob die Eskalation am 20. Februar beendet sein wird, weiß ich nicht, denn wir sind nicht diejenigen, die sie anheizen, wir sind nicht diejenigen, die sie verursachen“, sagte er.

Lawrow fügte hinzu, dass Russland selbst entscheiden wird, wie und mit welchen Mitteln es seine Sicherheit gewährleisten will…