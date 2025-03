Russland hat die Energieinfrastruktur der Eisenbahn in der Region Dnipro und Saporischschja angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht griff Russland die Region Dnipropetrowsk mit Drohnen und Artillerie an und verursachte Schäden an der Infrastruktur. Es wurden stromlose Abschnitte der Eisenbahn verzeichnet.

Dies meldete RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Telegram-Nachricht des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Dnipro, Serhij Lyssak, und Ukrsalisnyzja.

In der Nacht zum 15. März wurden bei einem massiven Drohnenangriff im Bezirk Sinelnykivsky und im Bezirk Pawlohrad Infrastruktureinrichtungen beschädigt. Es wurde niemand getötet oder verletzt.

Der Beschuss führte zu Unterbrechungen der Wasserversorgung in den Städten Sinelnikove, Pawlohrad, Ternivka und Pershotravensk. Die zuständigen Dienste arbeiten daran, die Wasserversorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Darüber hinaus haben feindliche Truppen den Bezirk Nikopol erneut beschossen. Die Gemeinden Nikopol, Marhanezka und Myrivska wurden von Artillerie, Grad-Mehrfachraketenwerfern und Kamikaze-Drohnen beschossen. Trotz erheblicher Schäden gab es keine zivilen Opfer.

Angriffe auf die Eisenbahninfrastruktur

Die Angreifer versuchen weiterhin, die Energieinfrastruktur der Eisenbahn in den Regionen Dnipro und Saporischschja zu beschädigen. Infolgedessen wurden einige Abschnitte abgeschnitten. Die ersten Ersatz-Diesellokomotiven sind jedoch bereits im Einsatz und die Verspätungen der Züge bleiben minimal.

Auch im Vorortverkehr kann es zu Änderungen kommen. Fahrgästen wird empfohlen, die Durchsagen an den Bahnhöfen zu beachten.