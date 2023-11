Russland erleidet schwere Verluste bei Awdijiwka - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland erleidet erhebliche Verluste an Ausrüstung und Personal in Richtung Awdijiwka. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache am Dienstag, den 14. November.

„Heute auf einer Telefonkonferenz berichteten der Geheimdienst, der Oberkommandierende, der Sicherheitsdienst der Ukraine, der Verteidigungsminister. Im Allgemeinen über die Situation an der Front, spezifische Richtungen. Granaten, Ausrüstung, alles für die Front. Awdijiwka, Kupjansk, Bachmut. Auch südliche Richtungen. Sehr intensive russische Angriffe, und vor allem – in Donetschyna“, sagte der Staatschef.

Selenskyj wies darauf hin, dass Russland unter Awdijiwka bereits schneller und in größerem Umfang Soldaten und Ausrüstung verliert als unter Bachmut. „Es ist äußerst schwierig, diesem Druck standzuhalten“, fügte der Präsident hinzu.

Der ukrainische Staatschef wandte sich an das Militär und dankte allen, die Positionen innehaben und Kampfaufträge erfüllen.

„Je mehr die russischen Streitkräfte jetzt in der Nähe von Awdijiwka vernichtet werden, desto schlechter wird die Gesamtsituation, der Gesamtverlauf dieses Krieges für den Feind sein“, betonte er.