Russland greift Kiew mit Drohnen an: Luftabwehr wird aktiviert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Abend des 2. November waren in Kiew Explosionen zu hören. Russland greift die Hauptstadt erneut mit Drohnen an, und die Luftverteidigungskräfte sind in der Stadt im Einsatz.

Dies berichtet RBC-Ukraine unter Berufung auf das Telegram der Militärverwaltung der Stadt Kiew (Kyjw City Military Administration).

„Die Luftabwehr ist in Kiew im Einsatz. Bleiben Sie in den Schutzräumen, bis der Luftangriffsalarm aufgehoben wird“, sagte Serhij Popko, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew, um 22:23 Uhr.

Zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe davor gewarnt, dass feindliche Drohnen in südlicher Richtung über Kiew fliegen würden.

Aktualisierung um 22:29 Uhr

„Die Drohne fliegt von Norden her auf Kiew zu“, fügte die Luftwaffe hinzu.

Aktualisiert um 22:42 Uhr

„Eine Explosion in den Vororten von Kiew im Bezirk Wyschhorod. Die Luftabwehrkräfte sind in der Region und in der Hauptstadt im Einsatz. Bleiben Sie in den Schutzräumen“, schrieb der Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko auf Telegram.

Wo der Alarm angekündigt wurde

Ab 22:25 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus.

