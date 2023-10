Russland half der Hamas bei der Vorbereitung des Angriffs auf Israel - Danilow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Behörden haben Beweise dafür, dass der Aggressorstaat Russland eine „große Rolle“ bei dem Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel gespielt hat, sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine, Olexij Danilow, in einem Interview mit Channel 24 am Freitag, den 27. Oktober. Dies erklärte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Olexij Danilow, in einem Interview mit Channel 24 am Freitag, den 27. Oktober.

Er sagte, dass drei Tage vor dem Angriff der Hamas auf Israel die Zahl der russischen Cyberangriffe auf die Ukraine zurückgegangen sei.

„Das Zentrum des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, das sich mit Cybersicherheit befasst und ständig alle Angriffe auf unseren Staat überwacht, hat herausgefunden, dass in den drei Tagen vor dem 7. Oktober (als militante Hamas-Kämpfer Israel angriffen) die Angriffe auf unseren Cyberspace um 70% zurückgegangen sind“, sagte Danilow.

Die ukrainischen Experten analysierten daraufhin, was oder wer die russischen Militäreinheiten, die an Cyberangriffen beteiligt waren, taten.

„Sie richteten sich speziell gegen Israel“, so Danilow.

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates betonte, dass diese Fakten ein Beweis dafür sind, dass die Russen direkt an den Angriffen auf Israel beteiligt sind.

„Sie sind am Krieg zwischen der Hamas und Israel interessiert“, betonte Danilow.

Zuvor hatte der ukrainische Sicherheitsdienst mitgeteilt, dass seine Cyber-Spezialisten seit Anfang des Jahres etwa 4.000 Cyber-Angriffe auf die elektronischen Systeme der ukrainischen Zentralbehörden und kritische Infrastrukturen neutralisiert haben.

Russische Hacker versuchten, eine ukrainische Energieinfrastruktur anzugreifen