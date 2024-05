Russland hat innerhalb einer Woche Vermögenswerte im Wert von mehr als 700 Millionen Euro bei EU-Banken beschlagnahmt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Verhaftungen erfolgten nach einer Klage einer Tochtergesellschaft von Gasprom wegen angeblicher Nichterfüllung von Verpflichtungen im Rahmen eines gemeinsamen Projekts.

Das Gericht von St. Petersburg hat Vermögenswerte von drei westlichen Banken – UniCredit, Deutsche Bank und Commerzbank – im Wert von mehr als 700 Millionen Euro beschlagnahmt. Dies wird von der Financial Times berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass dies einer der größten Schritte der Russischen Föderation gegen westliche Finanzinstitute seit dem Beginn der umfassenden Invasion in der Ukraine ist.

Die Schritte des russischen Gerichts, die Vermögenswerte von zwei deutschen und italienischen Banken einzufrieren, stehen im Zusammenhang mit der Reaktion auf die Forderungen der Europäischen Zentralbank, den Rückzug europäischer Banken aus Russland zu beschleunigen.

Die Verhaftungen erfolgten im Rahmen einer Klage von RusHimalyans, einer Tochtergesellschaft von Gasprom, wegen angeblicher Nichterfüllung von Verpflichtungen aus einem gemeinsamen Projekt.

Das Gericht beschlagnahmte Vermögenswerte der UniCredit, der zweitgrößten europäischen Bank in Russland, im Wert von 463 Millionen Euro, was etwa 4,5 Prozent ihrer Vermögenswerte in Russland entspricht.

Das russische Gericht beschlagnahmte auch die Vermögenswerte der Deutschen Bank in Höhe von 238,6 Millionen Euro, darunter Immobilien und Guthaben auf ihren Konten in Russland.

Darüber hinaus beschloss das Gericht, das Vermögen der deutschen Commerzbank zu beschlagnahmen. RusHimalyans hatte beantragt, bis zu 94,9 Millionen Euro des Vermögens der Bank einzufrieren. Das Gericht entschied, dass die Bank ihr Geschäft in Russland nicht veräußern kann – sie braucht dazu die Zustimmung des russischen Präsidenten Wladimir Putin.