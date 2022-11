Russland hat Kolomojskyj und Boholyubov in Abwesenheit verhaftet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Bezirksgericht in Kasan hat die ukrainischen Geschäftsleute Ihor Kolomojskyj und Hennadij Boholyubov in Abwesenheit verhaftet. Dies berichtete Forbes am Mittwoch, 2. November, unter Berufung auf die Entscheidung des Gerichts.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Gericht beschlossen hat, eine vorbeugende Maßnahme für die Geschäftsleute in Abwesenheit in Form von Haft zu wählen. Ihnen wird vorgeworfen, im Zeitraum von Dezember 2006 bis Oktober 2007 zusammen mit anderen Beteiligten 800.000 Tonnen Öl im Wert von über 400 Millionen Dollar unterschlagen zu haben.

Den Ermittlern zufolge hat der russische Ölkonzern Tatneft dieses Öl über Zwischenhändler in die Tanks der Raffinerie Ukrtatnafta in der Region Poltawa geliefert.

Die Zeitung berichtet, dass Tatneft-AZS-Ukraine im vergangenen Juni Pläne zur Optimierung und zum Ausbau des Einzelhandelsvertriebs von Kraftstoffen angekündigt hat. Tatnafta hat beschlossen, 31 Einzelhandelsstandorte und sieben Öldepots in den Regionen Charkiw und Poltawa zu verkaufen. Insgesamt besaß die russische Tatneft 91 Tankstellen, neun Öldepots und eine Gastankstelle in den Regionen Charkiw und Poltawa in der Ukraine…