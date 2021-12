Russland hat ein Treffen des Kommandostabs der Schwarzmeerflotte auf der Krim abgehalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Militär hat auf der annektierten Krim eine Versammlung des Führungsstabs der Schwarzmeerflotte abgehalten. Dies teilte das russische Verteidigungsministerium am Samstag, den 25. Dezember, mit.

„Die Versammlung der Kommandostäbe der Formationen und Einheiten fand unter der Leitung des Befehlshabers der Schwarzmeerflotte, Admiral Igor Osipov, statt. Ihr Hauptzweck war das Studium der modernen Formen und Einsatzmöglichkeiten der Flottenkräfte bei der Lösung von Aufgaben durch die Offiziere“, teilte der Pressedienst der Flotte in einer Erklärung mit.

Nach Angaben des Militärs wurde bei dem Treffen auf dem Truppenübungsplatz Opuk auf der Krim eine Methode zur Verteidigung und Einnahme eines Küstenabschnitts durch eine amphibische Landungstruppe demonstriert.

„Während der praktischen Demonstration wurde ein Trainingsgefecht abgehalten, das die Landung von Marinesoldaten auf gepanzerten Mannschaftstransportern des Typs BTR-82A an einer unbewaffneten Küste, die Ausschaltung gegnerischer Flugabwehrstellungen und die Verankerung von Luftlandeeinheiten auf einem Brückenkopf beinhaltete, um die Landung der Hauptkräfte der taktischen Landungstruppe zur See zu gewährleisten“, so das russische Verteidigungsministerium weiter.

Die Versammlung des Führungsstabs der russischen Schwarzmeerflotte dauerte fünf Tage. Rund 100 Offiziere aus dem Führungsstab der Marineformationen und der militärischen Einheiten der Küstenstreitkräfte der Flotte nahmen daran teil…