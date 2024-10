Russland hat Zivilisten in der Region Donezk angegriffen, es gibt Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Wohnhäuser, Stromleitungen, Gaspipelines, Autos und eine Garage wurden beschädigt. Vorläufige russische Truppen warfen KAB-250 ab.

Die russische Armee beschoss Siedlungen an der Frontlinie in der Region Donezk. Zwei Zivilisten starben und sechs weitere wurden verwundet, berichtete die regionale Staatsanwaltschaft am Samstag, den 5. Oktober.

Demnach gerieten die Bezirke Bachmut, Wolnowacha und Kramatorsk unter Beschuss.

Um 11:00 Uhr beschossen die Streitkräfte der RF, wahrscheinlich aus der Artillerie, die Stadt Torezk. Dabei wurde eine 65-jährige Frau lebensgefährlich verletzt, heißt es in dem Bericht.

Gegen 12:00 Uhr führte der Feind einen Luftangriff auf das Dorf Bolshaya Novoselka durch. Die Eheleute wurden verletzt: ein 86-jähriger Mann starb und seine 76-jährige Frau erlitt mehrere Schrapnellwunden.

Um 15:00 Uhr wurde die Stadt Konstantinovka von einem Bombenangriff getroffen. Fünf Zivilisten – drei Frauen im Alter von 54, 63 und 74 Jahren sowie 54 und 72 Jahre alte Männer – wurden in einem Wohnviertel unterschiedlich schwer verletzt. Alle Verletzten wurden medizinisch versorgt.

Wohnhäuser, Stromleitungen, Gasleitungen, Autos und eine Garage wurden beschädigt. Die russischen Truppen haben vorsorglich KAB-250 auf die bewohnten Gebiete abgeworfen.

Voruntersuchungen zum Tatbestand der Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges (Teil 1, 2 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) wurden eingeleitet.

Am Samstag wurde bekannt, dass zwei Männer durch den feindlichen Beschuss von Malaya Tokmachka in der Region Saporischschja ums Leben gekommen sind. Die Leichen konnten wegen des dichten Artilleriebeschusses des Dorfes erst nach mehreren Stunden vom Ort des Todes weggetragen werden.