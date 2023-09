Russlands Lieferung von Waffen aus Nordkorea wird keinen großen Unterschied machen - Milly

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nordkorea wird wahrscheinlich in der Lage sein, die Lieferung von Artilleriemunition an Russland zu erhöhen, aber es ist unwahrscheinlich, dass dies einen großen Unterschied machen wird. Dies erklärte der Chef der US-Generalstabschefs, General Mark Milley, wie die Associated Press (AP) am Samstag, den 16. September, berichtete.

Er sagte, das jüngste Treffen zwischen dem nordkoreanischen Führer Kim Jong-in und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin werde wahrscheinlich „dazu führen, dass Nordkorea 152-Millimeter-Artilleriegeschosse aus der Sowjetära an Moskau übergibt“.

Er betonte jedoch, dass es jetzt unklar sei, wie viele dieser Granaten es geben werde und wie schnell die DVRK sie an Russland übergeben werde.

„Wird das einen großen Unterschied machen? Ich bin da skeptisch“, bemerkte er.

Milley fügte hinzu, dass er die Waffenhilfe zwar nicht herunterspielen wolle, er aber „bezweifelt, dass sie einen entscheidenden Unterschied machen wird.“

Zuvor hatte Mark Milley gesagt, dass die Ukraine aufgrund von Wetterbesonderheiten weitere 30-45 Tage für eine Gegenoffensive habe.

Unterdessen versicherte der Leiter der Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Kyrylo Budanow, dass das Wetter die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte nicht aufhalten werde.