SBU erwartet Vernehmung von Abgeordneten und Ex-Beamten zu Charkiw-Abkommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat eine Reihe von Personen zur Befragung in dem am 12. März 2021 eröffneten Strafverfahren wegen „Hochverrats“ (Teil 1 von Artikel 111 des Strafgesetzbuchs) vorgeladen. Unter ihnen befinden sich derzeitige und ehemalige Abgeordnete, ehemalige Minister und andere ehemalige hochrangige Beamte. Die Vorladungen werden auf der Website der SGE veröffentlicht.

Insbesondere werden die Abgeordneten Jurij Bojko, Dmytro Schpenow und Witalij Bort, der ehemalige SBU-Chef Walerij Choroschkowskij, der ehemalige Justizminister Oleksandr Lawrynowytsch und der ehemalige Leiter des staatlichen Zolldienstes Ihor Kaletnik als Zeugen vorgeladen und befragt, Ex-Parlamentarierin Yuliya Kovalyova, der ehemalige Sprecher der Werchowna Rada Volodymyr Lytvyn und sein Bruder Mykola Lytvyn, der ehemalige Vorsitzende des staatlichen Grenzdienstes, Ex-Minister für Verkehr und Kommunikation Kostyantyn Yefimenko, Ex-Finanzminister Fedir Yaroshenko und andere.

Am 11. März beauftragte der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat den ukrainischen Sicherheitsdienst, die Umstände des Abstimmungsverhaltens der sechsten Abgeordneten für die Vereinbarungen von Charkiw zu untersuchen und ein Strafverfahren nach Artikel 111 des ukrainischen Strafgesetzbuchs gegen sie einzuleiten, falls sich Anzeichen für Staatsverrat bestätigen.

Am 12. März erklärte der SBU, dass er eine Voruntersuchung zu den Umständen der Unterzeichnung und Ratifizierung des Abkommens von 2010 über die Stationierung der russischen Schwarzmeerflotte auf ukrainischem Hoheitsgebiet durch das Parlament eingeleitet habe.

Das Abkommen zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation, das am 21. April 2010 in Charkiw vom damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch und dem russischen Präsidenten Dmitri Medwedew unterzeichnet wurde, sah eine Verlängerung des Aufenthalts der Schwarzmeerflotte der Russischen Föderation in Sewastopol von 2017 bis 2042 vor, mit einer automatischen Verlängerung um fünf Jahre, sofern keine der beiden Parteien Einspruch erhebt, und legte eine Pachtgebühr für den Aufenthalt der Flotte in Sewastopol fest.