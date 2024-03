Schahids fliegen aus dem Süden, Fliegerbomben aus dem Norden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den Regionen Cherson, Mykolajiw und Kirowohrad wurde in der Nacht zum Donnerstag, den 14. März, Luftalarm wegen der Bewegung feindlicher unbemannter Luftfahrzeuge ausgerufen. In den nordöstlichen Regionen – der Alarm wegen Luftwaffen.

„Bewegung einer Gruppe von „Shaheds“ durch Mykolajiwshchina! Der Kurs – auf das Gebiet Kirowohrad“, heißt es in der Meldung der Luftwaffe.

Überwachungskanäle berichten auch, dass die Shaheds nach Kropywnyzkyj fliegen.

In der Zwischenzeit wurde in den Regionen Sumy, Charkiw und Poltawa aufgrund von Luftangriffen Alarm ausgelöst.

„Erhebliche Aktivität der feindlichen taktischen Luftfahrt im Norden! Bedrohung durch den Einsatz von Luftkampfmitteln“, meldete die Luftwaffe.

In den Überwachungskanälen wurde der Abschuss von KAB / KAR auf die Region Sumy gemeldet.

Wir werden daran erinnern, dass gestern Abend in Sumy „shahed“ ein Wohnhaus getroffen wurde. Aus den Trümmern wurden 10 Menschen gerettet. Mindestens zwei Menschen starben.