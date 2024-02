Schmyhal führte Gespräche mit IWF-Delegation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Kiew haben Verhandlungen zwischen Vertretern der ukrainischen Regierung und einer Delegation des Internationalen Währungsfonds stattgefunden. Dies teilte Ministerpräsident Dnis Schmyhal am Montag, den 12. Februar, in Telegram mit.

„In Kiew fand ein Treffen mit dem Team des Internationalen Währungsfonds unter der Leitung von Uma Ramakrishnan statt. Wir haben uns für die erfolgreiche zweite Überprüfung des EFF-Programms über 15,6 Milliarden Dollar bedankt“, schrieb der Kabinettschef.

Ihm zufolge wurde die Umsetzung der Reformen und die Finanzierung der Ukraine für 2024 diskutiert. Auch wurden Punkte des BIP-Wachstums identifiziert, darunter – die Entwicklung des verteidigungsindustriellen Komplexes, wo es ein erhebliches Potenzial gibt.

„Der IWF ist einer der größten Finanzpartner unseres Landes. Insgesamt hat der Fonds der Ukraine für die Jahre 2022-2023 mehr als 7 Milliarden Dollar zugewiesen. In diesem Jahr erwarten wir 5,4 Milliarden Dollar vom IWF. Wir arbeiten systematisch daran, die makroökonomische Stabilität zu gewährleisten“, fügte Schmyhal hinzu.

Wir werden daran erinnern, dass die Ukraine am 14. Dezember 2023 vom IWF 900 Millionen Dollar erhalten hat. Dies war die dritte Tranche im Rahmen des laufenden Programms der Erweiterten Fondsfazilität (EFF).