Schnee und 5 Grad Frost in den Karpaten

Im Hochland der Karpaten wurden 5 Grad Frost, Schnee und Nebel registriert. Darüber berichtet der Such- und Rettungsdienst in den Bergen von Tschernogorsk.

„Um 09:00 10.10.2023 auf dem Berg Pop-Ivan Chernogorsk Nebel, Sicht ist eingeschränkt, Windgeschwindigkeit bis zu 4 m/s, Lufttemperatur -5 °C“, heißt es in der Meldung.

Gestern, am 9. Oktober, wurden an diesem Posten zum ersten Mal in der Herbstsaison Frost und Schnee registriert. Davor fiel die Lufttemperatur auf dem Berg Pop-Ivan einige Tage lang nicht unter 1 Grad Wärme.

Sie erinnern sich, der Winter ist in den ukrainischen Karpaten angekommen. Im Hochland wurde am 9. Oktober eine Lufttemperatur von -6 °C gemessen.

Am Tag zuvor fiel der erste Schnee auf dem Gipfel des Berges Pop-Ivan in den Karpaten, wo sich das ehemalige White Elephant Observatory befindet.